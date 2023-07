Festival Euromediterraneo dell’Economia | al via a Pollica la Summer School

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 6 luglio 2023) Al via ala Feuromed. Quattro giorni di lavoro che, a partire da oggi, 6 luglio, vedranno coinvolti giovani under 30 (studenti e ricercatori, o manager delle imprese partner), guidati dall’ex ministro Patrizio Bianchi e membri del Comitato Scientifico di Feuromed, ildiretto da Roberto Napoletano, direttore del Quotidiano del Sud/L’Altra Voce. L’obiettivo della Feuromedè approfondire le tematiche cruciali emerse durante la prima edizione del, che si è svolta a Napoli il 17 e il 18 marzo scorso, favorire dibattito e pensiero critico, stimolare idee e progetti innovativi per il futuro del Mediterraneo, ma soprattutto fare emergere proprio dai giovani ...