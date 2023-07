Festival Des Cabanes di Villa Medici | ecco la 2^ edizione

Leggi su danielebartocciblog

(Di giovedì 6 luglio 2023) All’Accademia di Francia a Roma (), fino al 1° ottobre 2023 è in corso la 2^delDESDI. Ben sette creazioni originali di: ARCHISCULPTEURS, ATELIER CRAFT, ATELIER POEM, AUREL DESIGN URBAIN, NELSON WILMOTTE ARCHITECTES, OFFSET, ORIZZONTALE. Per il 2° anno dalla sua istituzione, avvenuta nel 2022, ildesditorna protagonista per tutta la stagione estiva 2023. E invita architetti, artisti e ricercatori a prendere possesso dei giardini storici del sito. Il bellissimo patrimonio arboreo fu progettato da Ferdinando de’alla fine del XVI secolo.DESDI ...