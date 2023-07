Festival della montagna | dibattiti | film | presentazioni e performances

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 6 luglio 2023) Dal 12 al 18 luglio si svolgerà la seconda edizione del. Quest’anno sarà ospitato dalla Città di Clusone e non solo, ci saranno delle serate anche nel Comune di CastionePresolana. L’evento, promosso dall’Associazione “da Vivere”, è stato organizzato dall’Agenzia Archimede in collaborazione con il Cai Sezione di Clusone, ma non solo, una rete di rapporti e collaborazioni, con le varie realtà legate al territorio, ha permesso di creare un programma ricco di ogni genere di iniziativa. Il tutto comincerà mercoledì 12 luglio in corte Sant’Anna a Clusone con una serata che vedrà protagonista Andrea Lanfri atleta paralimpico e alpinista italiano che, a seguito di una meningite, ha perso le gambe e sette dita delle mani. Nonostante questo, Andrea diventa il primo atleta ...