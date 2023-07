Festival del Jazz a Monte Mario “Massimo Urbani” dal 7 al 9 Luglio

(Di giovedì 6 luglio 2023) DAL 7 AL 9DEL” GIOVANI ARTISTI DELLA NUOVA SCENA CREATIVA OMAGGIANO IL GRANDE MAESTRO: Lorenzo Simoni 4tet, Danilo Blaiotta Trio, Jacopo Ferrazza Special guest MaurizioComprensorio del Parco di Piazza Santa Maria della Pietà (Padiglione 32) Ingresso gratuito ore 21.00 Imperdibile appuntamento nel prossimo fine settimana: sul palco, allestito all’interno del Santa Maria della Pietà, si alterneranno in trio, in quartetto e in quintetto, i migliori giovani talenti nell’attuale panoramaistico nazionale. Dal 7 al 9torna ildel...

... Home Eventi Presentato il Taranto JazzPresentato il Taranto Jazz06/07/2023 - 15:24 Redazione Eventi 0 100 Fiorella Mannoia punta di diamanteTaranto Jazzedizione ...È stato l'enfant prodigecinema internazionale. Ha debuttato come regista quando era appena ventenne, realizzato otto ...miliardi di visualizzazioni e ha ricevuto due premi importanti aldi ...Un freestyle dai bpm classicirap, in cui ogni quartina è studiata per far gridare il pubblico, ...Andrea Costa - Notte Rosa (Dj Set) 8 luglio - Piane di Montegiorgio (FM) @ Square Music...

Torna per il 25° anno Collinarea, il Festival del suono nei borghi medievali di Lari e Santa Luce PisaToday

Ancora un fatto di cronaca ispira il secondo lungometraggio in programma martedì 18 luglio: Il ladro di bambini di Gianni Amelio, che nella primavera del 1992 fu presentato in concorso al 45° Festival ...La recensione di Animali Selvatici, il nuovo film di Christian Mungiu in uscita con Bim Distribution dal 6 luglio nelle sale italiane.