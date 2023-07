“Fermiamoci | apriamo negoziati senza precondizioni” | ora Lukashenko alza la voce anche con Putin

(Di giovedì 6 luglio 2023) Roma, 6 lug – “Dobbiamo fermarci ora. Abbiamo già fatto molte cose cattive, ma potrebbe andare peggio. Pertanto dobbiamo fermarci ora, sederci al tavolo dei. Dobbiamo decidere tutto al tavolo dei”. E’ quanto affermato da Alexander, durante un incontro con giornalisti stranieri e bielorussi a Minsk. Parole sorprendenti, che suonano quasi come un improbabile monito a Vladimir. “ora,”: le parole diConsapevole di aver svolto un ruolo fondamentale durante la rivolta della Wagner, mediando con Prigozhin e convincendolo a fermare l’avanzata verso Mosca – stando almeno alla versione ufficiale di una vicenda che per molti versi ...

Quando ci sentiamo tristi e smarriti, quando pensiamo di non valere e non ci sentiamo amati,le braccia come quando eravamo bambini. Tiriamole il più possibile verso l'esterno, ...Quando ci sentiamo tristi e smarriti, quando pensiamo di non valere e non ci sentiamo amati,le braccia come quando eravamo bambini. Tiriamole il più possibile verso l'esterno, ...