Ferie ATA | è possibile rimandarle al prossimo anno scolastico se non se n’è fruito per cause indipendenti dalla propria volontà

... tuttavia deve essere garantito il diritto sancito dalla Costituzione nell'articolo 36, di assicurare al personaleil godimento delleestive, per recuperare la forma fisica e psichica e per ...Il nostro sindacato ricorda anche che tutti i neo disoccupati hanno pieno diritto a chiedere l'indennità sostitutiva per lemai usufruite, come pure il recupero della Carta docente: entrambe ...... anche a costo di rinunciare a qualche giorno di, alla cogenza delle proprie delibere ... in un Paese civile, attraverso l'assunzione dei tantissimi docenti eprecari). In materia di ...Le istituzioni scolastiche assicurano l’apertura degli uffici anche nei mesi estivi, tuttavia deve essere garantito il diritto sancito dalla Costituzione nell’articolo 36, di assicurare al personale ...L’art. 13, comma 11, del CCNL Scuola del 29.11.2007 sancisce espressamente che “compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale ATA può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ...