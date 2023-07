FEDERICA SCIARELLI | “GLI SPETTATORI SONO LA NOSTRA LINFA VITALE” CHI L’HA VISTO SU RAI1? “NON SAPREI”

(Di giovedì 6 luglio 2023)si è raccontata a Tv Sorrisi e Canzoni facendo un bilancio sul suo Chi? e rispondendo ad un eventuale spostamento dello stesso su. Ecco le sue parole., bilancio positivo per “Chi?”.«Glila. C’è di più: qualche giorno fa la mia insegnante di roller mi ha inviato un sms di un suo allievo che le scriveva: “No no, stasera devo finire presto gli allenamenti perché c’è la Sciary in tv” (ride). La verità è che il pubblico sta cambiando perché accanto allo zoccolo duro formato dagli affezionati storici del programma, si stanno ingrossando le fila deglipiù ...

Confermatissimo, invece, l'appuntamento con Chi l'ha visto: il programma dedicato ai casi di persona scomparse e cronaca nera, condotto da, tornerà nel prime time del mercoledì per ...In un'estate di profondi cambiamenti per Rai3, che ha perso tre pezzi grossi come Fabio Fazio, Lucia Annunziata e Bianca Berlinguer, a rimanere al suo posto è. Il suo Chi l'ha visto sarà ancora una delle colonne portanti del palinsesto della terza rete della tv di Stato: una certezza in mezzo a tante sorprese legate agli addii più o meno ...è donna pragmatica. Lo è sempre stata e, quasi certamente, sempre lo sarà. Intervistata dal magazine Oggi, questo suo tratto, è trapelato in maniera nitida. La giornalista, in un ...

Federica Sciarelli “come Jessica Fletcher”: dal ragazzino ritrovato al mistero di Liliana Resinovich. “Trasformo il dolore ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Il fratello di Melania Rea a Chi l'ha visto: "Io mi vergogno di essere uomo" ha detto dopo l'intervista a Salvatore Parolisi ...Federica Sciarelli, bravissima giornalista e da tanti anni alla conduzione di “Chi l’ha visto”, in questi giorni di stravolgimenti dei palinsesti televisivi ha parlato di sè stessa, del suo programma ...