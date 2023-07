Fausto Bertinotti | “La rivolta delle banlieue dovrebbe essere la rinascita della sinistra Che però spreca l’occasione”

... Don Luigi Berzano (Professore Emerito Università di Torino), Andrea Riccardi (Professore Emerito Università Roma Tre, fondatore della Comunità di Sant'Egidio),(Sindacalista, ...Intervengono: Pier Ferdinando Casini, Aldo Agosti, Giovanni Russo Spena, Anna Finocchiaro, Claudio Signorile, Piero Fassino,. Convegno ""Lucio Libertini: il socialismo in azione"", registrato a Roma martedì 27 giugno 2023 alle 10:30. Sono stati discussi i seguenti argomenti: Politica, Storia.Il cielo azzurro della sinistra inizia e finisce negli occhi azzurrissimi di. Tutto intorno, solo nubi nere. Il fondatore, e per qualcuno anche affondatore, di Rifondazione ...

Attento conoscitore della Francia, Fausto Bertinotti osserva con grande interesse e preoccupazione le proteste che in questi giorni stanno infiammando il Paese dopo l’uccisione del diciasettenne Nahel ...Questa destra vince perché la sinistra non c'è più", così Fausto Bertinotti, ex presidente della Camera, ex leader di Rifondazione comunista e soprattutto ex segretario della Cgil intervistato dal ...