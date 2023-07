“Fatto apposta per questo” | Belen Rodriguez risponde ai fan spiegando perché se ne è andata da Mediaset

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 6 luglio 2023)ha lasciatoe, proprio in questi giorni, ha risposto ai numerosi commenti che hanno invaso il suo ultimo post. La showgirl, infatti, si è ritagliata del tempo per replicare alle domande che le hanno riservato numerosi fan in merito al suo allontanamento della rete televisiva,che si tratta di una scelta volontaria. “Ciaoma che te ne frega – ha dichiarato un utente sotto il video condiviso dalla modella il 2 luglio 2023 – Ci saranno altre opportunità, magari migliori… Comunque mancherai tanto, ma io ti seguo”, ha concluso, riservando un messaggio di affetto per la celebre showgirl. A sua volta,ha voluto replicare brevemente al commento: “Ma ce l’ho già!”, un’affermazione che, probabilmente, si riferisce ai ...