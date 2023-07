Fashion Show domenica 9 ad Apice con Denny Mendez

Al via la stagione estiva degli eventi della Tordiglione Production, una serie ditra moda, musica e cabaret, itineranti tra l'Irpinia, il Sannio ed il salernitano con madrine d'eccezione e sfilate di classe, ad ingresso gratuito. Si comincia domenica 9 luglio in ...La serata sarà presentata da Monia Arizzi e il défilé sarà poi seguito dall'after. La regia è ...designer, modellista, sarta o sarto. Così, i giovani possono studiare a Palermo senza ...Come ogni stagione, idi Parigi richiamano nella capitale francese le star del mondo dello spettacolo e le strade della Ville Lumière diventano il ritrovo per le bellissime del cinema, della musica e della ...

L'Haute Couture senza tempo di Balenciaga: a Parigi sfilano dive con le perle o in armatura d'argento Stile e Trend Fanpage

Lo spirito dei tempi si è insinuato nelle maison di lusso e nella settimana parigina dell'Alta Moda autunno inverno 2023-24 ...Schiaparelli, Christian Dior, Chanel, Giorgio Armani Privé fino alla chiusura con Fendi, e tanti altri fashion show. Le occasioni per spiare i look sulle passerelle e sul front row non sono mancate.