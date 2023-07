Faraoni nel mirino del Napoli | Alvino e la bomba di mercato | “Terzino esperto e letale sotto porta”

(Di giovedì 6 luglio 2023) Il giornalista Carlosi è soffermato sull’interesse delnei confronti di Davide, giocatore del Verona. Notizie– Ilsta attivamente cercando rinforzi sulper completare la propria rosala guida di Rudi Garcia. Il club partenopeo, in particolare, è alla ricerca di undestro in grado di dare un po’ di respiro al capitano inamovibile, Giovanni Di Lorenzo. A finire neldegli azzurri, come rivelato dal giornalista Carlosu Twitter, è Davide, capitano dell’Hellas Verona classe 1991. Secondo le parole del giornalista napoletano,, con i suoi 31 anni e più di 250 presenze in Serie ...

Napoli, sorpresa Faraoni: i piani per il nuovo vice Di Lorenzo Footballnews24.it

E' in pieno movimento il mercato del Napoli che pensa a blindare presto il capitano Giovanni Di Lorenzo ma che è pronto anche a mettergli alle spalle un'alternativa d'esperienza. Poca spesa e massima ...Il giornalista Carlo Alvino si è soffermato sull'interesse del Napoli nei confronti di Davide Faraoni, giocatore del Verona.