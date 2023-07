Fanno bene a non investire a Napoli | e lo dico da napoletana Ecco perché

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 6 luglio 2023) Ero ieri alla presentazione del saggio, La Città Sospesa, ma non ancora crollata, almeno non sotto la sedia di quel parterre de roi che annuiva al Café del Teatro San Carlo. Per analizzare il passato, per interrogare il futuro e non trascinarsi in quell’eterno presente da immobilità perenne.alcuni flash.città turistica? “Sì e no” – esordisce Enzo D’Errico, direttore del Corriere del Mezzogiorno – “il turismo mordi e fuggi non riesce a fare da leva economica.è ancora in cerca di una sua vocazione”.industriale? “Vedo solo piccoli lampi di modernità che subito si spengono”, continua D’Errico. Cosa saràfra vent’anni? A quale modello deve ispirarsi?dalla forte identità ha un’attrattiva ...