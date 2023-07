Family Business Forum | il 74% delle aziende venete è familiare

(Di giovedì 6 luglio 2023) (Adnkronos) – Tre quartiimpresesono a controlloe in Veneto risiede il 16% dei grandi gruppi familiari italiani con oltre 1 mld di fatturato. Le imprese familiari regionali hanno superato con successo gli anni della pandemia: rispetto al 2019 hanno aumentato i ricavi del 9,3%, generato maggior valore aggiunto per quasi il 15% e creato nuova occupazione (+2,3%). 44 imprese familiarimostrano livelli di diversity superiori alla media ma solo, il 37,7% del totale ha almeno un terzo dei consiglieri donna in CdA e solo 1 su 4 ha un consigliere con meno di 40 anni, continua a crescere l’incidenza di imprese guidate da leader con più di 70 anni. Sono alcuni dati portati all’edizione 2023 del, il più importante momento di ...

Il Forum è il più importante momento di confronto in Italia dedicato alle imprese familiari, che da sempre sono uno degli assi portanti dell'economia del nostro Paese.

Family business forum, capitalismo familiare ossatura del Paese Adnkronos

Mandelli (Bper Banca): 'Proprietà e gestione non sono lo stesso, spesso l'imprenditore deve fare scelte difficili' ...Tre quarti delle imprese venete sono a controllo familiare e in Veneto risiede il 16% dei grandi gruppi familiari italiani con oltre 1 mld di fatturato. Le imprese familiari regionali hanno superato c ...