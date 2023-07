Family business forum | capitalismo familiare ossatura del Paese

(Di giovedì 6 luglio 2023) Padova, 6 lug. (Adnkronos) – Ilè il più importante momento di confronto in Italia dedicato alle imprese familiari, che da sempre sono uno degli assi portanti dell’economia del nostro. La discussione al Centro Culturale Altinate di Padova vede 250 tra i più importanti imprenditori e manager italiani e autorevoli esponenti del mondo accademico coinvolti, con l’obiettivo di condividere e riflettere sulle molteplici questioni che il tessuto economico italiano. Nel work shop intitolato ‘L’imprenditore e le scelte decisive: soluzioni e suggerimenti per gestire i momenti cruciali, evitando le trappole mentali” il focus si è incentrato sulle decisioni che gli imprenditori devo prendere nella loro vita, di cui spesso sono chiamati a rispondere in prima persona.‘Intanto bisogna sfatare il mito per ...

Sono alcuni dati portati all'edizione 2023 delForum, il più importante momento di confronto in Italia dedicato alle imprese familiari, in corso oggi e domani a Padova e che vede la ...IlForum è il più importante momento di confronto in Italia dedicato alle imprese familiari, che da sempre sono uno degli assi portanti dell'economia del nostro Paese. La discussione al ...The Company has operations globally and offers a comprehensiveof unified solutions to run, ... database, and technology software, and enables clients to achieve betteroutcomes, ...

Family business forum,a Padova confronto sulle imprese familiari Agenzia ANSA

Mandelli (Bper Banca): 'Proprietà e gestione non sono lo stesso, spesso l'imprenditore deve fare scelte difficili' ...Tre quarti delle imprese venete sono a controllo familiare e in Veneto risiede il 16% dei grandi gruppi familiari italiani con oltre 1 mld di fatturato. Le imprese familiari regionali hanno superato c ...