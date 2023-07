Famiglia in vacanza travolta da un' auto | muore bimbo di due anni | il papà e la nonna

E' finita in tragedia ladi unadi Mestre che a Santo Stefano di Cadore, nelle Dolomiti bellunesi, stava trascorrendo alcuni giorni di riposo nella seconda casa in montagna. A morire sono stati il papà di 48 ...Lacolpita era composta da quattro veneziani che stavano trascorrendo unanelle splendide montagne delle Dolomiti. Purtroppo, l'incidente ha avuto conseguenze devastanti. Il padre, ...L'incidente ha coinvolto unadi turisti veneziani che si trovava innella località dolomitica. Secondo le prime informazioni, l'impatto è avvenuto in pieno centro del paese. A ...

Auto falcia famiglia in vacanza, tre morti nel Bellunese Agenzia ANSA

Tragedia della strada a Pieve di Cadore, in provincia di Belluno. Un'auto ha travolto una famiglia di Mestre in vacanza, che camminava a piedi, uccidendo tre persone, tra cui un bambino di due anni.Spiagge strepitose, musei affascinanti, sport. Benvenuti a Cagliari e dintorni, per una vacanza all'insegna dello sport e del relax ...