Fabbrica di fuochi d' artificio esplode | morto un operaio | è il terzo incidente per la ditta

(Di giovedì 6 luglio 2023) Unadid'è esplosa, in provincia di Napoli. Undi 51 anni è l'unica vittima dell'di questa mattina intorno alle 10.30. La deflagrazione in uno dei due ...

... è organizzata su più strutture: un corpo centrale con gli uffici e poi tante piccole strutture disseminate lungo la collina dove materialmente si lavorano id'artificio. Una separazione ...E' stato trovato il corpo senza vita dell'operaio delladid'artificio di Roccarainola (Napoli) in cui questa mattina si è verificata un'esplosione. Si tratta di un 51enne, l'unico che mancava all'appello e per il quale erano in corso le ...Unadid'artificio è esplosa, in provincia di Napoli. Un operaio di 51 anni è l'unica vittima dell'incidente di questa mattina intorno alle 10.30. La deflagrazione in uno dei due casotti ...

Roccarainola, esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio: morto un operaio ilmattino.it

Un'esplosione si è verificata in una fabbrica di fuochi d'artificio a Roccarainola, in provincia di Napoli, morto un operaio di 51 anni. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco. Al momento non si ...Ospitava il laboratorio in cui si miscelano le sostanze pirotecniche il casotto che è esploso stamattina sulle colline che sovrastano Roccarainola, nel Nolano. Al suo interno stamattina c'era al lavor ...