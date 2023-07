F1 | Mario Isola | “Tutti i team proveranno nuove gomme a Silverstone Nessun parametro verrà alterato”

(Di giovedì 6 luglio 2023) A partire dal prossimo weekend del Mondiale di Formula 1, quello di, la Pirelli metterà a disposizione delle scuderie di F1 una nuova generazione di pneumatici. Di conseguenza, in vista del fine settimana britannico, si doterà ciascundi questecon nuova costruzione al fine di prevenire qualunque problematica in termini di sicurezza. “La nuova specifica rende lo pneumatico più resistente alla fatica, ma non altera altri parametri tecnici né il comportamento in pista.hanno avuto la possibilità di testarla in occasione nel Gran Premio di Spagna: i commenti ricevuti sono stati in linea con quelle che erano le nostre aspettative, soprattutto in termini di trasparenza della prestazione“, le parole del responsabile Pirelli,...

F1, Mario Isola parla chiaro: "Le nuove gomme a Silverstone non cambieranno i valori in pista" OA Sport

Al Gran Premio della Gran Bretagna di Formula 1, i team utilizzeranno C1 come P Zero White hard, C2 come P Zero Yellow medium e C3 come P Zero Red soft. Una scelta dovuta agli alti livelli di energia ...Il GP di Gran Bretagna, 10° appuntamento del mondiale F1 2023, vedrà il debutto di una nuova costruzione di pneumatici Pirelli da asciutto.