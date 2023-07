F1 | GP Gran Bretagna Silverstone 2023 | programma | date | orari e diretta tv

Leggi su sportface

(Di giovedì 6 luglio 2023) E’ arrivato il momento del decimo appuntamento stagionale del Mondiale di F1, quello con ilPremio di: ecco di seguito le informazioni sul, le, glie latv e streaming della gara iconica sulla pista britannica che ogni anno regala emozioni e un esito sempre incerto. Sarà ancora Verstappen a trionfare, come però non è riuscito a fare nelle ultime due edizioni in cui si è invece laureato campione, o la Ferrari può dare del filo da torcere? Venerdì 7 luglio alle ore 13.30 si terranno le prove libere 1, mentre alle ore 17 ecco le prove libere 2. Sabato 8 luglio alle ore 12.30 tutto pronto per le prove libere 3 che vanno ad anticipare le qualifiche in ...