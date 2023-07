F1 | a Silverstone Red Bull mira al primo record della stagione Ferrari seconda forza anche in casa di Hamilton e Aston Martin?

(Di giovedì 6 luglio 2023) Il Gran Premio di Gran Bretagna di Formula Uno, destinato a svolgersi nell’imminente weekend, presenta tanti temi interessanti. In otticasi cerca un’importante conferma di quanto avvenuto settimana scorsa in Austria, dove le Rosse si sono attestate al ruolo disenza “se” e senza “ma”. Però, in questo 2023, abbiamo assistito a ripetute fluttuazioni di rendimento tra chi sgomita alle spalle di Red. Dunque non è detto che ala Scuderia di Maranello possa fare bene quanto a Spielberg, soprattutto considerando il contesto. L’autodromo inglese è letteralmente quello disia per Lewische per l’pilotata da Fernando Alonso, rivali diretti del Cavallino Rampante nella ...

Non c'è stato nemmeno tempo per metabolizzare quanto successo alBull Ring prima che il Circus volasse versoper un altro appuntamento del fitto calendario per la stagione 2023 di Formula 1, il Gran Premio di Gran Bretagna . La massima categoria del ...Oggi l'appuntamento inglese serve quale verifica del ruolo di seconda forza dietroBull , certificato dall'ultima gara in Austria. Serve la "prova" diperché si tratta di un circuito ...... la Ferrari arriva acon la voglia di migliorarsi ancora, l'obiettivo principale è ... recuperare nelle varie classifiche e soprattutto, magari, avvicinare di più laBull. Al pacchetto ...

F1, GP Gran Bretagna 2023. Red Bull punta al primo record della stagione, Ferrari a confermarsi seconda forza contro Hamilton e Aston Martin OA Sport

Gli sviluppi introdotti tra Barcellona e Spielberg funzionano e altre novità, sul diffusore, potrebbero esordire a Silverstone. La Ferrari cerca conferme in Inghilterra ...Ecco gli orari per non perdersi in TV il Gran Premio d'Austria, decimo appuntamento della stagione 2023 di Formula 1 ...