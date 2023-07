Ex naufrago | “GFVip? Il mio agente è già in contatto con la produzione | feedback positivo”

(Di giovedì 6 luglio 2023) L’ottava edizione del Grande Fratello Vip tornerà a settembre (anche se potrebbe perdere per strada l’acronimo “Vip” ed essere rinominato semplicemente Il Grande Fratello, con l’articolo maschile singolare) e c’è già grande fermento per il cast. Fra i candidati anche un exdell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Di chi sto parlando? Ovviamente di Gian Maria Sainato. L’influencer ha già manifestato in più occasioni la volontà di partecipare al Grande Fratello e questa volta, con l’ondata di popolarità acquisita con L’Isola dei Famosi, potrebbe riuscirci. A parlarne è stato lui a FanPage rivelando di aver già avuto contatti con lae di aver ottenutopositivi. “Ti dico che il mioè già incon la. Ci sono stati dei complimenti e ...

