Ex Dazio sull’Ardeatina | stop occupazioni | sarà trasformato per il Giubileo

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 6 luglio 2023) Ardea – L’exè pronto a dire addio al degrado e alledi cui, troppe volte nel corso degli anni, è stato vittima. Situato in via Ardeatina, nella strada che porta verso il meraviglioso Santuario del Divino Amore, verrà completamente rivoluzionato, diventando punto di ritrovo per i pellegrini. Tutte chiacchiere? Ma che! E’ tutto scritto nero su bianco all’interno del Decreto, precisamente sotto la voce “Intervento n.143”. Come di consueto per il Faro online, alleghiamo di seguito il documento per i lettori che avessero voglia di scaricarlo e leggerlo. Clicca qui per leggere il testo del Decreto. Andiamo sul concreto. Gli interventi di riqualificazione costeranno 330 milioni di euro. Di questi, 100 milioni impatteranno sulle casse del, mentre i restanti 230 ...