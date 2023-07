Europei Under 19 | il Portogallo travolge l’Italia 5-1

(Di giovedì 6 luglio 2023) Disatrosa seconda partita del19 agli: gli azzurri di Bollini travolti dalcon un netto 5-1 Dopo la buona partenza contro Malta19 sbatte alla seconda partita contro il, che schianta la squadra del ct Bollini per 5-1. Nonostante il gol di Lipani in apertura, i lusitani vanno a segno con Ribeiro, Gustavo Sa, Costa Bras, Hugo Felix e Gonçalves. Gli azzurrini finiscono la gara in 10 per l’espulsione di Lipani a fine primo tempo.

