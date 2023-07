Euro U19 | la storia di Hugo Felix | il fratello di Joao che sfida l'Italia

Commenta per primo A due giorni dall'esordio vincente contro i padroni di casa di Malta (4 - 0), domani (6 luglio) l'Italia affronterà il big match contro il Portogallo che sarà trasmesso in diretta ...I gironi diUnder 19 Gruppo A : Malta (nazione ospitante), Portogallo, Polonia, Italia Gruppo B : Islanda, Grecia, Norvegia, Spagna Fase a gironi Orari CET Prima giornata Lunedì 3 luglio Gruppo ......15, Centenary Stadium, Ta'Qali) I gironi diUnder 19 Gruppo A : Malta (nazione ospitante), Portogallo, Polonia, Italia Gruppo B : Islanda, Grecia, Norvegia, Spagna: quali giovani stelle ...A due giorni dall’esordio vincente contro i padroni di casa di Malta (4-0), domani (6 luglio) l'Italia affronterà il big match contro il Portogallo che sarà trasmesso in diretta ...Martedì, nella prima giornata del Gruppo B del Campionato Europeo UEFA EURO Under 19, la Norvegia ha superato la Grecia per 5-4, mentre la Spagna ha sconfitto per 2-1 l'Islanda. Lunedì il torneo era i ...