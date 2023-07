Euro U19 | la storia di Hugo Felix | il fratello di Joao che ha surclassato l'Italia

... insieme all'allenatore Santi Denia, puntano a completare un tris di vittorie dopo aver vinto l'U17 nel 2017 ( battendo l'Inghilterra in una emozionante finale ) e l'nel 2019. Il ...Commenta per primo Stesso talento, ma specialità diverse: ' Lui calcia meglio le punizioni, io i rigori '. Joao e Hugo Felix si sono divisi le specialità della casa, il fratello maggiore è stato ...Commenta per primo A due giorni dall'esordio vincente contro i padroni di casa di Malta (4 - 0), domani (6 luglio) l'Italia affronterà il big match contro il Portogallo che sarà trasmesso in diretta ...Tra pochi istanti ci sarà il calcio d'inizio della gara tra Italia e Portogallo Under 19, valida per la seconda giornata dell'Europeo. Sono tre i calciatori ...FirenzeViola.it foto di Giacomo Morini Alle 18 fischio d'inizio per la seconda sfida dell'Italia Under 19 all'Europeo in svolgimento a Malta, dopo quella vinta 3-0 con i padroni di casa; anche i Porto ...