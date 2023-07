Estate di concerti | come muoversi per l’Italia? Il treno è la miglior soluzione

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 6 luglio 2023) A dimostrarlo i dati condivisi da Trainlineogni anno, con l’arrivo dell’, il calendario pullula di festival eall’aperto. Migliaia di fan si dirigono nelle più grandi e suggestive arene per, spesso percorrendo inlo Stivale. Viaggiatori inai: in testa gli artisti internazionali con un’unica data in Italia I dati Trainline, app europea leader per la prenotazione di biglietti di treni e pullman, evidenziano un +880% di viaggiatori indiretti a Reggio Emilia per la tappa finale del Love on Tour di Harry Styles. Un tour da tutto esaurito lungo 22 mesi e composto da 169 tappe che si concluderà il prossimo 22 luglio proprio alla RCF Arena di Campovolo. Leggi anche: Relax pre partenza: l’iniziativa di ...