Estate calda per il Napoli tra nuovo calendario serie A e l’attesa per Osimhen

(Di giovedì 6 luglio 2023) Sarà un’lunga e tormentata, come sempre per il. E se ilci fa iniziare con il Frosinone, è a Dicembre che ci mette alla prova realmente. Atalanta a fine novembre poi subito dopo Inter e Juve intervallate da L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

'La rimonta dell'anticiclone sul bacino del Mediterrano, favorirà l'ingresso di una massa d'aria moltoin spostamento dal nord Africa verso la penisola italiana. Questa dinamica produrrà un ...06/07/2023 - 17:17 Dopo l'inizio in compagnia di Max Paiella, prosegue l'nel Parco Chigi di Ariccia (RM), ai piedi della dimora barocca progettata da Gian Lorenzo ... la sua vocee ...Sinora l'è stata abbastanza fresca, visti i numerosi temporali che hanno colpito con frequenza il ... Il trend è destinato a proseguire anche nella prossima settimana, forse la piùdel 2023.Il 3 luglio di quest'anno risulta come il giorno più caldo mai registrato sulla Terra, secondo i dati diffusi dalla National Oceanic and Atmospheric ...È un'estate calda. Piena di passione per Alessandra Amoroso. Un'estate piena d'amore sulle spiagge bianche di Formenterà. A due anni dalla fine della storia con ...