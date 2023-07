Probabilmente a caricare i campioni d'Italia glidi Roma o Lazio. Festa a Buenos Aires Ampio ... di aver dovuto ricominciare dalla serie C per i tanti debiti edritornato nella massima ......raffiguranti il simbolo del gruppotunisino presente in molte delle scritte murarie comparse in città, dava ulteriore conferma dell'identità del soggetto che tra l'altro ammetteva di...... 'Io non volevoun calciatore, io volevoun calciatore della Lazio'. Alla cerimonia ... All'uscita del feretro cori e fumogeni e lo striscione degliLazio 'Chi non tradisce diviene ...

Essere ultras in un mondo politicamente corretto, ecco "Any given sunday" Il Tempo

L’attaccante del Corinthians Luan è stato oggetto di un violento pestaggio in un albergo vicino San Paolo: i tifosi hanno fatto irruzione ...Il mister gialloblu è stato denunciato per invasione di campo, aveva già una squalifica e non poteva essere lì. Arrivati i primi provvedimenti anche per i genitori che si sono presi a cinghiate durant ...