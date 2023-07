Esplosione in una fabbrica di fuochi d' artificio

(Di giovedì 6 luglio 2023) AGI - A Roccarainola, nel Napoletano, stamane c'è stata un'. I carabinieri della compagnia di Nola sono sul posto con i vigili del fuoco. Da una prima ricognizione sul posto, non risultano vittime. Tuttavia, non è ancora stato rintracciato un operaio.

Questa mattina intorno alle 10.30 un'esplosione si è verificata presso una fabbrica di fuochi d'artificio a Roccarainola, un comune della provincia di Napoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, un operaio risulta disperso.