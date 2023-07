Esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio | un operaio risulta disperso

(Di giovedì 6 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPaura a Roccarainola, dove in mattinata si è registrata un’all’interno di unadi. I carabinieri della compagnia di Nola sono giunti sul posto e dopo una prima ricognizione sembrerebbe mancare all’appello un. Attualmente non ci sono né morti né feriti. Laè la Fireworks Lieto Srl, l’area non è stata ancora messa in sicurezza. Continuano le ricerche dell’. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

