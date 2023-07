Esplosione in fabbrica fuochi d’artificio nel Napoletano | forse una vittima

(Di giovedì 6 luglio 2023) Un’si è verificata nella mattinata di oggi, 6 luglio 2023, in unadia Roccarainola, in provincia di Napoli. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco. Si teme che lo scoppio possa aver causato una, ma non ci sono ancora conferme ufficiali. La deflagrazione, potente, è stata avvertita in una vasta zona. Dal luogo dello scoppio si leva un’alta colonna di fumo visibile per chilometri.

