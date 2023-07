(Di giovedì 6 luglio 2023) AGI - Undi 51 anni èa Roccarainola, nel Napoletano, nell'esplosione in unadid'. Inizialmente dato per disperso, il 51enne è stato poi trovato da carabinieri e vigili del fuoco che sono accorsi immediatamente nei ressi di uno dei due casotti della Fireworks, dove è avvenuta la deflagrazione. Non è il primo incidente che si verifica nella stessadid', molto attiva in questo periodo per rispondere a tutte le richieste diper feste patronali e non soltanto. L'esplosione è avvenuta intorno alle 10,30 nella frazione Gargani. Il boato è stato avvertito anche a chilometri di distanza e una colonna di fumo nero si è alzata nella zona. Originariamente la Firework ...

Roccarainola (Napoli), esplode una fabbrica di fuochi d'artificio: morto un operaio TGCOM

