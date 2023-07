Esplode fabbrica di fuochi d’artificio nel Napoletano | un operaio disperso

(Di giovedì 6 luglio 2023) Unadiè esplosa poco meno di un’ora fa a Roccarainola, in provincia di Napoli. Al momento non risultano vittime, ma manca all’appello un.Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Nola. Da una prima ricognizione, manca all’appello un solo. Sono in corso di accertamento le dinamiche di quanto accaduto. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine anche i vigili del fuoco e i soccorritori. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Un fortissimo boato che ha fatto tremare anche le case si è sentito verso le 10:30 nella zona dell'agronolano, che dalle prime notizie sarebbe stato causato dall' esplosione in unadi fuochi d'artificio a Gargani , una frazione di Roccarainola , in provincia di Napoli. Si è sollevato un denso fumo bianco visibile anche a distanza di chilometri. Sul posto stanno ... L'esplosione sembra essere avvenuta in una fabbrica di fuochi d'artificio, alla Fireworks Lieto Srl, nella località Gargani, secondo quanto riportato da ilgiornalelocale.it, generando vibrazioni che ... Una forte esplosione si è registrata oggi poco dopo le 10.30 in una fabbrica di fuochi d'artificio a Roccarainola nel napoletano. Sul posto Vigili del Fuoco, ...