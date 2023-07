Erasmus + | 6 atenei italiani nelle “alleanze” | c’è anche l’Università di Napoli

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 6 luglio 2023) Sono sei le università italiane selezionate per il nuovo finanziamento per stimolare la cooperazione nell’istruzione superiore sotto il bando+ 2023. L‘Università degli studi didegli studi di Ferrara,degli studi di Pisa,degli studi di Pavia, la Scuola Normale di Pisa e la Scuola Superiore di studi universitari e di perfezionamento S.Anna sono tra le oltre 50 università che formano sette nuove “”, destinatarie del budget totale “record” – come segnalato in una nota della Commissione europea – di 402,2 milioni di euro. Ogni alleanza di università europee – si legge – riceve fino a 14,4 milioni di euro per quattro anni, grazie ai quali gli studenti di queste istituzioni potranno beneficiare di un’offerta formativa in diverse ...