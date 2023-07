Epson XP-2200 | ottima stampante in sconto da Unieuro

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 6 luglio 2023) Fino al 20 luglioha messo indiversi interessanti articoli, tra cui unamultifunzione, laXP-LaXP-è disponibile in offerta presso. Si tratta di unaversatile e conveniente, ideale per le esigenze di stampa a casa o in ufficio. Con la sua tecnologia di stampa ad inchiostro a colori, offre stampe di alta qualità per documenti e fotografie. È compatibile con diverse dimensioni e tipologie di carta, rendendola adatta a varie esigenze di stampa. La XP-è facile da utilizzare e offre funzioni avanzate per una gestione rapida ed efficiente delle stampe. Approfitta dell’offerta pressoper ottenere la ...