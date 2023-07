Enza Cappabianca e il suo esempio di vita attraverso la Borsa di studio in sua memoria

(Di giovedì 6 luglio 2023) Ci sono persone che lasciano un segno indelebile in chi ha avuto la fortuna di conoscerle. Ci sono persone che creano con il loro lavoro e la loro passione e dedizione qualcosa di straordinario in ...

Fondazione Coca - Cola HBC Italia , Coca - Cola HBC Italia e JA Alumni Italia mettono a disposizione per l'anno 2023 due borse di studio del valore di 3.000 euro in memoria di,

Enza Cappabianca e il suo esempio di vita attraverso la Borsa di ... TV Sette Benevento

Ci sono persone che lasciano un segno indelebile in chi ha avuto la fortuna di conoscerle. Ci sono persone che creano con il loro lavoro e la loro passione e dedizione qualcosa di straordinario in tem ...“Ci sono persone che lasciano un segno indelebile in chi ha avuto la fortuna di conoscerle. Ci sono persone – scrive il docente sannita Carlo Mazzone, Top 10 Finalist Global Teacher Prize 2020 – che c ...