Emanuele Filiberto paparazzato con una cantante famosa e la moglie? Ecco chi è “l’amante”

(Di giovedì 6 luglio 2023)si è sposato nel 2003 con Clotilde Courau, attrice comica molto conosciuta in Francia e insieme hanno due figlie, la prima Vittoria avuta nello stesso anno del matrimonio e poi Luisa, nel 2006.Una famiglia molto felice e piena d’amore. Il principe, tuttavia, è stato a volte beccato tra le braccia di altre donne, ma il suo vero amore è sempre stato Clotilde. Almeno fino ad ora, perché poche ore fa sono state rese pubbliche alcune foto che lo raffigurano in atteggiamenti più che intimi con una. Si tratta di Nadia Lanfranconi,e artista. I due sono stati pizzicati mentre si scambiavano un bacio appassionato che ha lasciato tutti senza nessun dubbio: la storia con Clotilde è chiusa.con una ...

