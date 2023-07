Emanuele Filiberto | il gossip del bacio con la cantante | moglie lasciata?

Leggi su tuttivip

(Di giovedì 6 luglio 2023) Difficile aver dimenticato il matrimonio tra il nostro mancato re e la elegante attrice Clotilde Courau, era il 2003 e si erano conosciuti e innamorati in Francia. Insieme hanno due bellissime figlie. Vittoria, venuta al mondo lo stesso anno delle nozze, e Luisa (2006). Ma adesso?beccato con un’altra. Non si parlava così tanto di lui da quando aveva lasciato il posto di giudice di Amici di Maria De Filippi, un trio indimenticabile per gli spettatori, quello composto da, da Stash dei The Kolors e il non più ballerino ma showman, Stefano De Martino. Dopo la paparazzata, Clotilde Courau lo perdonerà?, ilcon laTutto è possibile, non è nemmeno detto che magari i due, ...