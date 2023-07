Emanuela Belcuore | garante dei detenuti della provincia di Caserta sotto inchiesta | telefonini in cambio di scarpe da mille euro

Sono alcuni dei fatti contestati dalla Procura Santa Maria Capua Vetere a, garante dei detenuti nel Casertano, alla quale sono stati sequestrati i dispositivi elettronici per ...Sono alcuni dei fatti contestati dalla Procura Santa Maria Capua Vetere a, garante dei detenuti nel Casertano, alla quale sono stati sequestrati i dispositivi elettronici per ...Sono alcuni dei fatti contestati dalla Procura Santa Maria Capua Vetere a, garante dei detenuti nel Casertano, alla quale sono stati sequestrati i dispositivi elettronici per ...

Cellulare e favori a detenuto, indagata garante a Caserta ilmattino.it

Emanuela Belcuore si è dimessa da Garante dei detenuti della provincia di Caserta, in seguito all'indagine della Procura di Santa Maria Capua Vetere che le contesta di aver favorito in modo non lecito ...La procura di Santa Maria Capua Vetere ha indagato per corruzione la garante dei detenuti della provincia di Caserta: avrebbe procurato un telefono a un detenuto, avvertendolo di una perquisizione. In ...