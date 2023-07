Elisabetta Gregoraci | “Mio figlio porta a casa le amichette ma non li lascio mai soli”

L'abito con cuiha condotto Battiti Live , l'evento musicale organizzato da Radio Norba, ha diviso i fan sui social. Se qualcuno ha fatto i complimenti alla showgirl per l'eleganza, qualcun altro ...parla di Flavio Briatore: 'Così riusciamo a essere amici' - guarda IL MIO DESTINO - Da un anno, dopo la storia d'amore con Flavio Briatore, è legata a Giulio Fratini. Tutto ...Apprezzamenti per, ma anche critiche. A scatenare gli hater è stato l'abito indossato dall'ex moglie di Briatore per l'esordio a Battiti Live 2023. Ampia scollatura , abito attillato e trasparenze ...In un'intervista a Chi Elisabetta Gregoraci ha raccontato del suo rapporto con il figlio Nathan Falco e di come gestisce le sue ...L'imprenditore fa riferimento al 12enne Nathan Falco nel video social che ha chiarito il senso del suo discorso sui falegnami nel programma "Cartabianca" ...