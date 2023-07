El Chiringuito | Real pronto ad offrire 200 milioni per Mbappé

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 6 luglio 2023) Il caso di questo mercato estivo è senza dubbio quello relativo a Kylian, la stella del Psg ha fatto sapere di non voler continuare nel club francese, ma la sua situazione è al momento incerta e blocca in qualche modo il mercato dal punto di vista degli attaccanti. Se lui dovesse partite, destinazione, allora il Psg si catapulterebbe su Osimhen facendo un’offerta al Napoli. Nella giornata di ieri il Psg ha presentato il nuovo tecnico e ha colto l’occasione per chiarire la sua posizione riguardo a, ma, come ha sottolineato Josep Pedrerol a El, i francesi sono apparsi molto piacere nervosi degli spagnoli a riguardo Elha rivelato che il Qatar ha dato l’ordine a Nasser Al-Khelaïfi di attaccaree metterlo in una posizione delicata ...