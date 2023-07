Ecco tutti i dettagli di un allenamento destinato a cambiare le sorti del fitness

Leggi su amica

(Di giovedì 6 luglio 2023) foto: getty «Faccio ufficialmente parte della Pvolve family. Sono così orgogliosa di supportare la nostra fondatrice e gli altri talentuosi trainer. Questo è uno dei miei allenamenti preferiti… e sono così grata al team ed entusiasta per quello che verrà». Se siete stati anche voi incuriositi dal post su Instagram di qualche settimana fa di Jennifer Aniston sappiate che non siete i soli. 54 anni e non sentirli. O, per meglio dire, mostrarli. Tra le star più in forma di Hollywood spicca lei che ancora somiglia incredibilmente all’intramontabile Rachel di Friends da lei magistralmente interpretata negli Anni Novanta. E non sarà di certo qualche capello grigio fieramente mostrato di recente a farciidea. Qual è il suo segreto? Pare essere il suopreferito che di nome fa Pvolve. E ora vogliamo sapere ...