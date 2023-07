Ecco i ‘trombati’ e gli assenti dei Palinsesti Mediaset

(Di giovedì 6 luglio 2023) Teo Mammucari e Belen E’ generalmente argomento che interessa i volti Rai, ma quest’anno alla voce “trombati” e “dimissionari” c’è fermento anche a, dopo la presentazione dei2023/2024. Tra chi ha visto il proprio programma non riconfermato, oppure – insieme al danno, la beffa – affidato ad altri, e chi resta in attesa di nuove e sperate collocazioni, “e vissero tutti felici e contenti” non è affatto la storia vissuta da alcuni dei volti più noti della tv di Cologno Monzese. Un’assenza che fa rumore, complice anche l’intervista al fulmicotone rilasciata proprio il giorno in cuiha svelato le sue carte, è quella di Barbara D’Urso, privata della sua “creaturella” che conduceva da quindici anni: Pomeriggio Cinque. A settembre al suo posto, come è noto, ci sarà Myrta Merlino. Niente appuntamento quotidiano ...

spiegata la fretta di agire, che addirittura prevede le elezioni pure prima della definizione dei compiti degli enti. Ancora non è chiaro come saranno distribuire le risorse, da dove verranno ...Mai come ora avevamo assistito a un'operazione di riciclaggio di, amici e fedelissimi rimasti a spasso, titolari di vecchi debiti politici mai onorati. In cui, va detto, spicca il Carroccio ...... le Europee erano il " refugium peccatorum " per ialle Politiche . Oppure erano il ..., lì, con lo scatto bellicista della Russia di Putin l'assetto è cambiato perché è entrato in gioco il ...