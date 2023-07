EA Sports FC 24 | un leak sembra svelare la data d’uscita

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 6 luglio 2023) Un recenteaver svelato al pubblico la possibiledi EAFC 24, il nuovo gioco di calcio targato Electronic Arts FIFA 23 è l’ultimo titolo calcistico pubblicato da EA e purtroppo sarà anche l’ultimo ad utilizzare come nome la sigla della federazione internazionale di calcio. Da quest’anno in poi la compagnia infatti non possiede più i diritti per la licenza ufficiale FIFA e di conseguenza ha deciso di dare il via ad una nuova serie di videogiochi sul calcio. EAFC 24 sarà il primo titolo della nuova serie di giochi calcistici targati Electronic Arts, ma al momento conosciamo davvero poco di questo prodotto. Nonostante la penuria di informazioni ufficiali peròche recentemente sia comparso online un...