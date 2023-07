E se fossi tu…un reggaeton tutto da ballare | che apre le porte all’estate

(Di giovedì 6 luglio 2023) Entrambi innamorati del mondo della musica e del divertimento, AURORA Codazzi & SAMUELE Varelli si sono uniti in un progetto artistico che inizia ora con questa Y SI FUERAS TÚ (E setu…), canzone in lingua spagnola che porta allegria, unda, chele. Il singolo è già disponibile in tutte le piattaforme streaming e negli store digitali. Il videoclip ufficiale è visibile sul canale Youtube MusicNovalis (https://bit.ly/3D62xBz) e sul relativo sito web (https://www.novalis.it) sono già scaricabili testo, spartito, demo play e basi musicali mp3.Aurora Codazzi, nata a Desio nel 2003, è nata e cresciuta nella musica. Il suo papà, Omar Codazzi, ancor prima che lei nascesse, dava il nome a una delle orchestre italiane più ...

