E' morto il turista scomparso ieri in mare a Grado

(Di giovedì 6 luglio 2023) E'iltedesco, in vacanza a(Gorizia), disperso damattina dopo essersi allontanato dalla riva per fare una nuotata. A trovare il corpo questa mattina, verso le 9:35, è stato ...

E'iltedesco, in vacanza a Grado (Gorizia), disperso da ieri mattina dopo essersi allontanato dalla riva per fare una nuotata. A trovare il corpo questa mattina, verso le 9:35, è stato un ...Leggi Anche Sfregiò il Colosseo, ilinglese chiede scusa: 'Non sapevo dov'ero' Leggi Anche ... il tirocinante del Cnrnell'auto esplosa I PARENTI E GLI AMICI Fotogallery - Omicidio ...La vittima è unaustraliano di 25 anni che ha perso la vita nei pressi del parcheggio Lumbi. Sembra che si sia schiantato a bordo del suo scooter contro un pilastro di una galleria. E'...

Incidente a Taormina, scooter si schianta contro pilastro: morto turista 25enne Adnkronos

GRADO - È morto il turista tedesco, in vacanza a Grado (Gorizia), disperso da ieri mattina dopo essersi allontanato dalla riva per fare una nuotata. A trovare il corpo questa mattina, 6 luglio, verso ...BARI (ITALPRESS) – I carabinieri del Comando Provinciale di Bari, con il supporto dei reparti competenti per territorio, hanno eseguito ventidue ordinanze di custodia cautelare, emesse dal Gip del Tri ...