E' morto Arnaldo Forlani | il leader Dc protagonista del Caf

a 97 anniForlani, tra i più importanti esponenti della Democrazia Cristiana tra gli anni Settanta e gli inizi dei Novanta. Della Dc è stato segretario per quattro anni dal 1969 al 1973 ...23.35 E'Forlani, aveva 97 anni E'Forlani. Avrebbe compiuto 98 anni l'8 dicembre. Nato a Pesaro Marche, è stato un esponente di spicco della Democrazia Cristiana. Dopo essere stato ...Il ricordo di Casini 'Sono profondamente commosso per la scomparsa diForlani, il Segretario della DC di cui mi onoro di essere stato collaboratore. Ha servito la politica e non se ne è mai ...

Morto l'ex segretario della Democrazia Cristiana, Arnaldo Forlani: aveva 97 anni Fanpage.it

Arnaldo Forlani avrebbe compiuto 98 anni l'8 dicembre (era nato a Pesaro nel 1925). L'ex segretario democristiano si è spento serenamente a casa sua, a Roma. Con lui è morto oggi uno degli ultimi ...E’ morto serenamente, a 97 anni (ne avrebbe compiuti 98 l’8 dicembre 2023), l’ex leader e segretario della Democrazia Cristiana, Arnaldo Forlani. Avrebbe compiuto 98 anni ...