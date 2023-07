È morto Arnaldo Forlani

E', a 97 anni, nella sua abitazione di Roma, l'ex presidente del Consiglio e segretario DcForlani. E' stato l'inventore del " preambolo ", una di quelle formule che popolavano la ...Si è spentoForlani, storico esponente della Democrazia Cristiana. Tra i più importanti politici italiani dagli anni Settanta fino ai primi anni Novanta, èserenamente nella sua abitazione di Roma. ...l'ex leader democristianoForlani. Avrebbe compiuto 98 anni l'8 dicembre prossimo. L'ex segretario democristiano si è spento serenamente a casa sua, a Roma.

Arnaldo Forlani è morto a 97 anni nella sua abitazione di Roma. Ad annunciare la scomparsa dell’ex segretario della Dc è stato il figlio Alessandro. Fu anche presidente e vicepresidente del Consiglio ...Arnaldo Forlani, 97 anni, ex leader Dc, è morto oggi nella sua abitazione a Roma. Ne dà notizia il figlio Alessandro. Arnaldo Forlani, ex leader della Democrazia Cristiana ed ex presidente del consigl ...