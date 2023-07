E’ morto Arnaldo Forlani | fu premier e segretario della Democrazia Cristiana

a 97 anniForlani, tra i più importanti esponenti della Democrazia Cristiana tra gli anni Settanta e gli inizi dei Novanta. Della Dc è stato segretario per quattro anni dal 1969 al 1973 ...23.35 E'Forlani, aveva 97 anni E'Forlani. Avrebbe compiuto 98 anni l'8 dicembre. Nato a Pesaro Marche, è stato un esponente di spicco della Democrazia Cristiana. Dopo essere stato ...Il ricordo di Casini 'Sono profondamente commosso per la scomparsa diForlani, il Segretario della DC di cui mi onoro di essere stato collaboratore. Ha servito la politica e non se ne è mai ...

Morto Arnaldo Forlani: l’ex segretario Dc aveva 97 anni la Repubblica

E’ morto, a 97 anni, nella sua abitazione di Roma, l’ex presidente del Consiglio e segretario Dc Arnaldo Forlani. Nato a Pesaro, nelle Marche, l’8 dicembre del 1925, Arnaldo Forlani, morto oggi a Roma ...Ci ha lasciato oggi all'età di 97 anni Arnaldo Forlani, esponente di punta della Dc, di cui fu segretario per diversi anni.