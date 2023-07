È morto Arnaldo Forlani

(Di giovedì 6 luglio 2023) AGI - È stato l'inventore del 'preambolo', una di quelle formule che popolavano la politica della Prima Repubblica - insieme alle convergenze parallele, per citarne un'altra, fortunatissima, attribuita invece a Aldo Moro - e poi diventò il 'Coniglio mannaro', quando ogni leader politico aveva il suo soprannome di riferimento. Era stato un calciatore, da giovane, e poi fu molto altro. Presidente della Dc, più volte parlamentare e ministro, vicepresidente e presidente del Consiglio. E due volte segretario della Dc. La seconda, sul finire di quella fatidica Prima Repubblica, fu uno dei tre leader a dare l'iniziale al Caf., con Bettino Craxi e Giulio Andreotti, ha percorso la politica attraverso le fasi distinte per comodità di cronaca tra Prima e Seconda Repubblica. L'ultimo ad accomiatarsi, a 97 anni, anche se da lungo tempo aveva ...

Leggi anche Chi eraFanfani, l'arte discreta del potere: fece la storia, accompagno la crescita del Paese, poi Tangentopoli E'Forlani, storico leader della Democrazia Cristiana.Il ricordo ConForlani " spentosi nella serata di giovedì, a 97 anni, nella sua casa di ... "ÈBerlusconi, mannaggia", l'unico commento che gli viene attribuito.Leggi AncheForlani, storico leader della Democrazia Cristiana Il ricordo di Mattarella Il capo dello Stato, che proviene dallo stesso partito di cui Forlani fu leader, ne ha ricordato ...

Addio ad Arnaldo Forlani, storico leader della Democrazia Cristiana TGCOM

PESARO - Se ne andrà con tutti gli onori riservati agli ex presidenti del Consiglio, e anche di più. Non solo i funerali di Stato, che saranno celebrati questa mattina alle 11 a ...Il presidente dell’Accademia Pontifica per la Vita Vincenzo Paglia ha richiamato l’europeismo e l’atlantismo del politico: «Ha avuto la capacità di affrontare le sue sconfitte senza indebolire le isti ...