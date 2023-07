È morta CoCo Lee | la cantante si è tolta la vita a 48 anni

(Di giovedì 6 luglio 2023) La popstar cineseLee si èlaad appena 48. A darne notizia attraverso un post Instagram sono state le sue due sorelle, Carol e Nancy Lee, che hanno raccontato della battaglia dellacontro la depressione: «soffriva di depressione da qualche anno ma la sua condizione era peggiorata drasticamente negli ultimi mesi.ha cercato un aiuto professionale e ha fatto del suo meglio per combattere la depressione, ma quel demone che aveva dentro si è preso il meglio di lei». «Il 2 luglio ha tentato il suicidio in casa ed è stata portata in ospedale. Nonostante il team ospedaliero abbia provato di tutto per mantenerla indurante il coma, è venuta a mancare il 5 luglio», continua il comunicato. «Sappiamo che ora è in ...

